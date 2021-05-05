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Симоненко рассказал о мизерных пенсиях ветеранов Великой Отечественной войны на Украине

  /   Обновлено: 05 мая 2021 16:06
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Политика
Симоненко рассказал о мизерных пенсиях ветеранов Великой Отечественной войны на Украине
symonenko.eu  /  Официальный сайт главы Петра Симоненко

Санкт-Петербург, 5 мая. Олигархическая диктатура фашистского толка установилась на Украине. Об этом заявил первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот» провели конференцию на тему «Когда Украина празднует победу над фашизмом?». В рамках мероприятия эксперты обсудили националистические движения, которые прогрессируют в соседнем государстве.

Петр Симоненко заявил, что на Украине установился такой режим, которому абсолютно все равно на мнение своего народа. Сейчас буквально образовались две страны: одна Украина для бедных, другая — для богатых. Плюс ко всему националисты всячески ущемляют граждан, которые чтят День Победы.

«Это все делают для того, чтобы не дать человеку чувствовать себя свободным, они их запугивают, дубинками и мордобоем ведут действия. Я говорю о националистах, которые надели форму. Они получают поддержку со стороны службы безопасности. У нас диктатура олигархическая фашистского толка», — заявил политик.

Глава коммунистов подчеркнул, что киевские власти не дают людям отстоять правду, закрывают каналы и газеты, неуважительно относятся к ветеранам Великой Отечественной войны. Участники боевых действий получают мизерные пенсии, чего нельзя сказать о бандеровцах.

«Перевернули ценности. У нас бандеровцы получают больше. Суммы зависят от региона. Западные регионы доплачиваются из бюджетов. Две-три тысячи пенсия, у бандеровцев гораздо выше», — заключил Симоненко.

Как стало известно ранее, Офис президента Украины осудил прошедший в Киеве марш неонацистов.

украина день победы симоненко коммунисты
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