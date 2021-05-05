АвтоВАЗ предоставил скидки на модельный ряд Lada в мае

Тольятти, 5 мая. О том, какие скидки можно получить, покупая автомобили российской марки в мае, сообщил портал «Лада.Онлайн».

Программа Trade-In от АвтоВАЗа позволит получить скидку 15 тыс. рублей при покупке модели Granta и скидку 30 тыс. рублей при покупке моделей Niva, Niva Off-road, сообщается на портале. Скидку 10 тыс. рублей можно получить при покупке автомобиля в кредит по программе Lada Finance, в ней участвуют модели Granta, Vesta, XRAY, XRAY Cross, Niva и Niva Off-road.

Программа Lada Leasing позволяет получить скидку индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. Для автомобилей Granta, Vesta, XRAY, XRAY Cross, Niva и Niva Off-road она составляет 30 тыс. рублей, для Lada Granta бортовая платформа и Lada Granta фургон — 40 тыс. рублей. Кроме того, новые и уже действующие партнеры сервиса «Яндекс.Такси» могут купить автомобили Lada на специальных условиях.

Компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить сразу четыре новые модели автомобилей. ФБА «Экономика сегодня» и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию, посвященную выпуску новой техники и дальнейшей судьбе популярных у россиян машин.