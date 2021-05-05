Сотрудники Ленинградского зоопарка составили рейтинг самых трудолюбивых животных

Санкт-Петербург, 5 мая. Ленинградский зоопарк провел исследование и определил своих самых трудолюбивых представителей диких животных.

Сотрудники зверинца поздравили всех с Днем весны и труда, а затем предоставили топ животных-трудоголиков. Лидерами оказались бобр, лев и сурикат. Еще один экзотический зверь — ленивец — попал в самый конец данного списка.

«Надеемся, наши карточки поднимут вам настроение», – написали сотрудники зоопарка в Instagram.

instagram.com / @Spbzoopark

В топе трудоголиков также оказались енот-полоскун и паук-птицеед. Это членистоногое может одновременно заботиться о 300 детях. Замыкает топ ленивец, проползающий за день до пяти метров.

instagram.com / @Spbzoopark

На днях стало известно, что зеленая мартышка прилетела в Петербург из Екатеринбургского зоопарка. 4 мая животное успешно прошло ветконтроль в Пулково.