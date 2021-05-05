Военная разведка Чехии сообщила, что Москва заранее знала о заявлениях Праги по Врбетице

Прага, 5 мая. Москва была осведомлена о наличии у Праги информации о «причастности» российских представителей к взрывам во Врбетице, заявил начальник военной разведки Чехии Ян Бероун.

По словам военнослужащего, кампания в поддержку России в Сети развязалась задолго до того, как чешское руководство сообщило о так называемом участии представителей РФ в происшествии на складах с боеприпасами во Врбетице.

Чешский разведчик подчеркнул, что Москва была заранее осведомлена о наличии у Праги «доказательной базы», которая указывает на «участие» Кремля в организации взрывов.

Как стало известно ранее, в Чехии заявили о возможной остановке «дела о Врбетице».