Стоимость посуточной аренды жилья в Сочи резко выросла

Сочи, 5 мая. Краткосрочная аренда жилья в Сочи растет в стоимости с весны прошлого года, об этом свидетельствуют данные ЦИАН.

Аренда на черноморском курорте стала дороже на 40% за прошедший год, с начала апреля уровень цен поднялся еще на 5%, об этом сообщает РБК. Ситуацию на жилищном рынке города прокомментировала совладелец инвестиционной компании Garnet Екатерина Сивова.

«В среднем квартиры в Сочи сдаются за 6440 рублей в сутки. Самые дорогие варианты сдаются в районе 35 000 рублей за сутки, самые дешевые — от 800 рублей», — рассказывает она.

Владельцы часто пользуются ажиотажным спросом, поэтому диктуют свои условия найма квартиры. Сивова рассказала о случаях, когда собственники жилья отказывались сдавать его менее чем на неделю. Даже если бы вам потребовался только один день, то пришлось бы оплачивать все семь.

СМИ ранее рассказывали о «туристическом безумии», начавшемся в Сочи уже с апреля.