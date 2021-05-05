В Нижневартовске объяснили появление «флагов Франции» на городской площади

Нижневартовск, 5 мая. Нижневартовская мэрия прокомментировала ситуацию с «флагами Франции» на площади. В администрации сообщили, что такой эффект получился из-за неверного ракурса съемки.

В средствах массовой информации начали распространяться снимки, которые были сделаны на площади возле Дворца искусств в Нижневартовске. На фотографиях видно, что вместо российского триколора на флагштоках виднеются цвета французского стяга.

В мэрии позже объяснили, что такая ситуация возникла из-за ракурса съемки. У здания размещены отдельные полотна в вертикальном положении. Цвета соответствуют флагу РФ, однако из-за того, что среднее синее полотно находится глубже остальных, получается картинка, напоминающая французское знамя.

«Тем не менее, если увеличить этот снимок, становится видно, что никакого флага другого государства нет и не было», — сообщили в интервью РИА Новости.

Как стало известно ранее, российских шахматистов лишили права выступать под родным флагом.