«Победа» вновь начнет летать в Рим с 12 июня

Москва, 5 мая. Российский лоукостер «Победа» возобновит перелеты в столицу Италии — Рим. Рейсы начнут выполняться с 12 июня.

Информация следует из официального заявления авиакомпании. Полеты будут осуществляться из столичного аэропорта Внуково один раз в неделю, по субботам. Билеты на рейсы уже поступили в продажу.

«Это второе итальянское направление «Победы»: в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо», — заявили представители лоукостера.

Начиная с 12 мая визовый центр Испании, расположенный в Москве, вновь начнет выдавать россиянам въездные документы. Для того чтобы обратиться в представительство страны необходимо будет предварительно записаться.