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Гусеничный вариант новой бронемашины ПРП-5 покажут на параде в Туле

Армия
Гусеничный вариант новой бронемашины ПРП-5 покажут на параде в Туле
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Тула, 5 мая. Репетиция военного парада в честь Дня Победы в Туле прошла с участием модифицированной машины разведки и целеуказания ПРП-5, сам образец военной техники будет представлен 9 мая.

Об этом сообщает «Российская газета», обращая внимание читателей на высокую проходимость нового варианта подвижного пункта разведки ПРП-5 за счет его размещения на гусеничной базе БМП-3. Данная боевая машина пехоты хорошо зарекомендовала себя за годы службы в сухопутных войсках ВС РФ и в настоящее время поступает на вооружение частей российской морской пехоты.

Бронеразведчик ПРП-5 оснащен новейшей радиоэлектронной аппаратурой и автономной РЛС, он способен обнаруживать цели в любое время суток и вне зависимости от погодных условий.

Ранее сообщалось о поступлении модернизированных танков Т-80БВМ в мотострелковые части Восточного военного округа. О причинах резкого мирового роста военных расходов информировал RT.

тула вс рф прп-5
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