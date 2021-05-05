Россиянам рассказали, как не попасть в «долговую яму»

Москва, 5 мая. Финансовые эксперты объяснили в беседе с журналистами, как жителям Российской Федерации можно обезопасить себя от «долговой ямы».

Речь идет о «ловушках», которые поджидают пользователей кредитных карт или банковских клиентов, оформивших беспроцентные рассрочки. Подобные займы могут сыграть злую шутку с россиянами — для кредитных организаций важно оставаться в плюсе, пишет агентство «Прайм».

«Скрытые комиссии и начисление пеней за просрочку порой не видны клиентам банка, но именно они могут вогнать в долговую яму», — предупреждают эксперты.

К примеру, нередко заемщикам приходится выплачивать комиссию за получение займа или вносить ежемесячные платежи за пользование. В случае с «кредитками» банки получают доход от транзакций, высоких комиссий за переводы и снятие наличных, а также от различных дополнительных услуг.

Российским пенсионерам ранее рассказали, как решить возможные проблемы с невыплатой кредита. При потере возможности выплачивать заем у пожилых граждан есть несколько вариантов.