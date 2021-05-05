США пытаются «сойти с дистанции» в гиперзвуковой гонке

Вашингтон, 5 мая. США пытаются выйти из гонки гиперзвуковых вооружений, доказывая якобы «неэффективность» подобных ракет, пишут СМИ.

Американское руководство не может до конца определиться с отношением к гиперзвуковому оружию, пытаясь «сойти с дистанции» в гиперзвуковой гонке. Примечательно, что в информационном пространстве все чаще начинают появляться материалы, где характеристики таких ракет ставятся под сомнение различными учеными.

Подобное мнение было сформулировано членами американского «Союза заинтересованных ученых» (UCS), которые утверждают, что гиперзвуковое вооружение в настоящий момент считается самым передовым и революционным вооружением, однако на деле это может оказаться якобы «шумихой». Они напомнили о том, что подобные технологии начали развиваться еще в эпоху холодной войны. Руководству Соединенных Штатов придется прибегнуть к решению нескольких важнейших вопросов в этой области для того, чтобы сформировать четкую политику в отношении гиперзвукового вооружения, считают ученые.

Предполагаемая область применения гиперзвукового оружия постоянно меняется во взглядах Пентагона, ввиду чего специалисты сделали вывод, что американское правительство еще не определилось со своим отношением к гиперзвуковым ракетам.

Ранее руководитель российского министерства обороны Сергей Шойгу рассказал, когда испытания новейшей отечественной гиперзвуковой ракеты «Циркон» подойдут к концу.