Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 16:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:45
Происшествия
Новороссийские спасатели помогли спуститься застрявшему на горе Колдун подростку
16:43
Общество
Составлен список 12 самых странных привычек американцев
16:42
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин намекнул на воссоединение с тиктокершей Юлей Гаврилиной
16:42
Общество
Журналист рассказал, будет ли на Украине новый майдан из-за празднования 9 Мая
16:41
Экономика
Ответственность за овербукинг могут ввести для российских гостиниц
16:40
Экономика
ЦБ намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года
16:38
Политика
Депутаты ГД РФ предложили запретить сравнение действий СССР и нацистской Германии
16:36
Спорт
Капитан сборной России по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ-2021 в Риге
16:34
Весь мир
Эфир: Депутат Елена Драпеко о новых социальных льготах
16:33
Армия
Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике
16:30
Происшествия
Рецидивист под Ростовом расплачивался в магазинах чужой банковской картой
16:30
Армия
Sohu: США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике
16:29
Общество
Умер актер и продюсер Дмитрий Черных
16:29
Политика
Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным
16:24
Общество
Подростки из Волгограда создали уникальных роботов и ранозаживляющую мазь
16:23
Шоу-бизнес
Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью
16:21
Общество
Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
16:21
Происшествия
Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
16:19
Общество
Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
16:18
Шоу-бизнес
Мать Ольги Бузовой вышла на связь после новостей о госпитализации дочери
Все новости

Фигуристка Щербакова претендует на место в рейтинге Forbes

Спорт
Фигуристка Щербакова претендует на место в рейтинге Forbes
wikipedia.org  /  Yuuliiya / CC BY-SA 4.0

Москва, 5 мая. Российская фигуристка Анна Щербакова может попасть в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет журнала Forbes.

Спортсменка, ставшая одним из 100 номинантов на место в рейтинге, тренируется под началом известной наставницы Этери Тутберидзе. На каток фигуристка впервые попала в 3,5 года, причем ее привели на занятия за компанию со старшей сестрой. Родители Щербаковой тогда не строили никаких олимпийских планов.

На чемпионате мира 2021 года фигуристка завоевала золотую медаль. За эту победу Щербакова получила 64 тысячи долларов. При этом деньги 17-летняя спортсменка не тратит, а старается приумножить.

«Собираем портфель начинающего инвестора, все по правилам — часть на депозит, часть в валюту, часть в акции», — рассказывал отец звезды фигурного катания Станислав Щербаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Анна Щербакова была в составе российской сборной на командном чемпионате мира в Осаке. Спортсменам из РФ удалось одержать победу на соревнованиях.

forbes фигурное катание щербакова
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58777 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 37056 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 29024 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 25269 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 25086 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Все новости / Спорт / Фигуристка Щербакова претендует на место в рейтинге Forbes
Рейтинг@Mail.ru