Фигуристка Щербакова претендует на место в рейтинге Forbes

Москва, 5 мая. Российская фигуристка Анна Щербакова может попасть в рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет журнала Forbes.

Спортсменка, ставшая одним из 100 номинантов на место в рейтинге, тренируется под началом известной наставницы Этери Тутберидзе. На каток фигуристка впервые попала в 3,5 года, причем ее привели на занятия за компанию со старшей сестрой. Родители Щербаковой тогда не строили никаких олимпийских планов.

На чемпионате мира 2021 года фигуристка завоевала золотую медаль. За эту победу Щербакова получила 64 тысячи долларов. При этом деньги 17-летняя спортсменка не тратит, а старается приумножить.

«Собираем портфель начинающего инвестора, все по правилам — часть на депозит, часть в валюту, часть в акции», — рассказывал отец звезды фигурного катания Станислав Щербаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Анна Щербакова была в составе российской сборной на командном чемпионате мира в Осаке. Спортсменам из РФ удалось одержать победу на соревнованиях.