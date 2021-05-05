Власти Тулы выставили на торги объект культурного наследия за 13 миллионов рублей

Тула, 5 мая. Любой желающий может стать владельцем объекта культурного наследия. Речь идет о купеческом доме, который выставила на продажу администрация Тулы.

Памятник истории и архитектуры решено продать с аукциона. Стартовая цена, предлагаемая на торгах, составляет тринадцать миллионов рублей.

Выставленный на торги «Жилой дом И.Д.Сушкина» располагается на улице Коминтерна в Туле. Поблизости от продаваемого объекта находятся городской концертный зал и одно из популярных среди горожан общественных пространств.

«Собственник (покупатель) обязан провести работы, указанные «Плане ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территории памятника истории и культуры», — оговаривает условия конкурса администрация Тулы.

Потенциальные покупатели могут подавать заявки до 3 июня текущего года.

Ранее ФАН писал о том, что почему памятник архитектуры XIX века в центре Тулы оказался никому не нужен