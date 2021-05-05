Китайские власти введут штраф за пропаганду обжорства и расточительства в еде

Пекин, 5 мая. Китайцев начнут штрафовать за пропаганду обжорства и расточительства в еде, следует из текста соответствующего закона, подготовленного властями страны.

Власти намерены привить гражданам привычку умеренности и бережливого отношения к еде. Раньше в Китае пытались решить проблему, как накормить население. Сейчас власти столкнулись с вопросом расточительства. В связи с этим в конце апреля они приняли закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания.

«Запрещается производить, публиковать и распространять программы, аудио- и видеоматериалы, пропагандирующие расточительное использование продуктов питания, включая переедание», — следует из текста закона.

Врач-диетолог Анжелика Дюваль перечислила продукты, употребление которых может негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Не стоит слишком часто включать в меню жирные сорта мяса, алкоголь и фастфуд. Злоупотребление ими может спровоцировать тромбоз.