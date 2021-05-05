Профессор Евстафьев объяснил причины атаки британской Guardian на США

Москва, 5 мая. Западная, в том числе и британская, элита осталась недовольна итогами лондонской встречи глав МИД стран-участниц G7. Она также опасается возможной конфронтации с КНР и Россией. Об этом ФАН заявил профессор ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев, объяснив появление в газете Guardian статьи «Международный опрос общественного мнения показал, что США представляют большую угрозу для демократии, чем Россия или Китай».

Британское издание пишет, что восприятие влияния США как угрозы демократии значительно возросло во всем мире. СМИ подкрепляет свои выводы данными международного опроса общественного мнения, проведенного по заказу фонда «Альянс демократии». В исследовании приняли участие около 53 тыс. человек в 53 странах. 44% респондентов выразили обеспокоенность тем, что Штаты угрожают демократии в их стране. Влияния Китая опасаются 38% опрошенных и только 28% выражают подобные настроения в отношении России.

Комментируя эту публикацию, Евстафьев подчеркнул, что не видит ничего удивительного в том, что британское СМИ решилось опубликовать данные, играющие явно не на пользу США.

«Надо исходить из того, что для определенной части британской элиты, в том числе медийной, сделать гадость американцам — это самое милое дело, — отметил Евстафьев. — Периодически эти люди делают такого рода пробросы, прежде всего, чтобы показать, что американцы не являются монопольными владетелями мнения «коллективного Запада». Безусловно, сейчас у власти в Британии находятся люди, абсолютно зависимые от США, но это не значит, что это единственная часть существующей британской элиты».

Федеральное агентство новостей /

Политолог выразил мнение, что подобные сообщения в СМИ могут свидетельствовать о глубочайшем разочаровании значительной части западной элиты итогами саммита глав МИД стран-участниц G7, проходившего 3–5 мая 2021 года.

«Это очень важная история, потому что на саммит «семерки» возлагались очень большие надежды с точки зрения получения неких стратегических или, по крайней мере, среднесрочных векторов развития, — сообщил собеседник ФАН. — Ничего подобного: припомнить настолько пустой саммит G7, наверное, вообще сложно. Естественно, что какие-то последствия должны быть. Поэтому не могу не связать с этим обстоятельством появление именно сейчас немотивированного, с событийной тоски зрения, опроса».

Евстафьев продолжил, что публикация итогов опроса в Guardian также связана с нежеланием британской элиты идти на конфронтацию с Китаем.

«Британская элита находится в очень специфических взаимоотношениях с Китаем и крайне не хотела бы обострения отношений с Пекином именно сейчас, особенно в финансовой области. А в США есть достаточно влиятельные группы, которые хотят не просто продолжить линию Трампа в отношении Китая, но сделать ее гораздо более жесткой с точки зрения функциональных шагов, хотя и менее выраженной пропагандистски. Главный момент здесь — это не то, что Китай и Россию любят больше, чем США, а то, что конфронтация с Пекином и Москвой сейчас может иметь очень непредсказуемые последствия».

Ранее профессор Дмитрий Евстафьев заявил о готовности элиты России к силовому сдерживанию США.