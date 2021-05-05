Пентагон предупредил об угрозе падения на Землю китайской ракеты в эти выходные

Вашингтон, 5 мая. Обломки китайской ракеты «Чанчжэн-5» могут упасть на Землю через несколько дней, заявил представитель Пентагона Майк Ховард.

Ученые смогут определить точное место падения ракеты через несколько часов после того, как она войдет в атмосферу Земли. Предположительно, это может произойти уже 8 мая, заявил представитель Пентагона Майк Ховард.

«Я не считаю, что нужно принимать какие-либо меры предосторожности. Риск того, что будет нанесен какой-то ущерб или что кто-то пострадает, довольно мал», — цитирует его CNN.

Ховард добавил, что американские военные постоянно следят за траекторией движения «Чанчжэн-5». Полностью исключать того, что ее падение на Землю нанесет серьезный вред, нельзя. Однако такая вероятность крайне мала, уточнил он.