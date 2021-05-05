Авторы проекта «Прощай, Ленинград!» рассказали о создании второго спектакля о блокаде

Санкт-Петербург, 5 мая. Существует множество способов рассказать молодому поколению об ужасах Великой Отечественной войны и подвиге советского народа. Один из них — аудиоспектакли.

Такой способ донесения информации погружает аудиторию во времена минувших лет. В ходе эфира на тему «Как интересно изложить исторические факты поколению Z», прошедшего в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», обсуждался аудиоспектакль-променад «Прощай, Ленинград!». Об особенностях проекта рассказали генеральный директор АНО «Военно-патриотический центр «Вымпел СПБ» Александр Ананьев и режиссер спектакля Кирилл Люкевич.

Спектакль создали на площадке «Слушая сердцем». Роли в «Прощай, Ленинград!» сыграли отечественные актеры. В их числе Максим Виторган, Анастасия Люкевич и Артем Кузьмин. Сам аудиоспектакль основан на дневниковых записях подростков, живших во время блокады Ленинграда, — Миши Тихомирова и Лены Мухиной. Аудиоспектакль доступен пользователям в формате мобильного приложения.

«У нас была другая задача — сделать проект, чтобы мы предлагали гостям живой взгляд на историю страны. Этот взгляд не со стороны учебника. Сейчас меньше возможностей пообщаться со свидетелями. Там есть дневниковые записи. Есть цель передать чувства, эмоции», — рассказал Ананьев.

слушаясердцем.рф /

Для создания проекта были привлечены профессионалы. Авторы «Прощай, Ленинград!» нацелены на привлечение молодой аудитории. В будущих проектах они так же планируют сотрудничать с подростками, возрастом от 14 до 17 лет.

«Эта аудитория нам интересна. На самом деле мы считаем, что этот формат «ровесник — ровеснику» является перспективным и актуальным. Если мы поймем, что нужно расширить аудиторию, — мы расширим. Нам интересно было пригласить именно такого возраста ребят. Есть уже понимание, как сказать, что нужно сказать, чтобы тебя услышали. Сейчас мы уже расширили рамки. Появились ребята 19–20 лет, но это условно. В 2022 году хотим сделать такой формат, чтобы делать проекты в других регионах», — объяснил Ананьев.

Федеральное агентство новостей /

Сейчас ведется работа и над другими спектаклями. Рабочая группа располагает большим объемом архивной информации. Второй спектакль, который планируют выпустить перед Днем Победы, 7 мая, в приложении «Слушая сердцем», будет называться «Моя блокадная комната».

«Он делался полностью молодыми людьми, от 14 лет. Собралась группа, был консультант, профессионал. Тематика, спектакль, работа с материалом — это все работа ребят. Там как раз поднимаются болезненные вопросы», — добавил генеральный директор АНО «Военно-патриотический центр «Вымпел СПБ» Александр Ананьев.

Когда проект только начинался, у молодых людей спрашивали, чей голос они хотели бы услышать. Большинство проголосовали за Юрия Шевчука, Олега Басилашвили, Александра Розенбаума и Сергея Шнурова.

«В разговоре участвовали фокус -руппы. Юрий Шевчук победил в этом рейтинге. Сейчас работа над его участием в проекте ведется. Но дело в том что наш проект малобюджетен, поэтому надо чтобы они делали это от души в душу», — заключил Ананьев.

Отечественный кинематограф включает в себя ряд фильмов, которые красочно и увлекательно описывают события Великой Отечественной войны. Благодаря лентам современный зритель получает возможность ощутить атмосферу того времени. Рейтинг фильмов, посвященных Великой Победе, составил ФАН.