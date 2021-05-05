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Лисовский развеял слухи о запрете вывоза гречки из России «из-за угрозы войны»

Общество
Лисовский развеял слухи о запрете вывоза гречки из России «из-за угрозы войны»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Слухи о том, что гречка «станет дефицитом» или что она нужна «для запасов на случай войны», не имеют под собой оснований, даже несмотря на решение правительства РФ о временном приостановлении экспорта этой сельскохозяйственной культуры из России. Об этом ФАН заявил член Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации Сергей Лисовский.

Экс-сенатор пояснил, как изменится цена на крупу в магазинах после введения в действие постановления правительства, а эксперт по правильному питанию и мастер кулинарного дела рассказали ФАН о полезных свойствах продукта и классическом способе приготовления вкусной гречневой каши.

Эксперт опроверг слухи о приостановке экспорта гречки из России «из-за угрозы войны»
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Распускают слухи, что гречка станет дефицитом

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о введении временного запрета (с 5 июня по 31 августа 2021 года) на вывоз некоторых товаров за пределы России. В перечень включены продукты, имеющие большое значение для внутреннего рынка страны. В списке — зерно гречки и крупа гречихи крупного помола.

О том, почему Россия ограничивает вывоз гречки, в интервью ФАН объяснил президент Национальной ассоциации оптово-распределительных центров (НАОРЦ) Сергей Лисовский.

«В последнее время гречка выросла в цене. В апреле оптовая цена зерна гречихи увеличилась на 1 тыс. рублей за тонну. Предполагается, что удорожание может продолжиться. Урожай гречки обычно собирают в конце августа, то есть новое зерно поступит на рынок только через несколько месяцев», — пояснил эксперт.

Лисовский уточнил, что Россия стала мировым лидером по экспорту зерновых, поэтому в стратегическом плане было бы верным продолжить «захват» международного рынка. Конечно, ограничение экспорта гречки не способствует получению прибыли, но у нас много других видов зерна, например риса или проса, обратил внимание собеседник агентства. По его словам, эти крупы также востребованы иностранными покупателями. В апреле цена на них стала снижаться, а вот стоимость пшеницы на международном рынке, наоборот, увеличилась.

«Зерно — важная составляющая кормовой базы в животноводстве. Введение квот и пошлин на вывоз зерновых обеспечило снижение цен на зерно в России. Правительство нашей страны сработало на опережение: ограничения — страховка от возникновения дефицита и последующего роста цен. Они должны защитить российского потребителя — обычных покупателей, предприятия пищевой промышленности, предпринимателей, задействованных в выращивании скота», — пояснил президент НАОРЦ.

Лисовский убежден: экспортный потенциал можно было бы не ограничивать — сейчас рост цены на гречку на внутреннем рынке России незначителен. В апреле тонна гречки стоила 65 тыс. рублей, подорожав всего на 1,5%. Это немного, но правительство защищает российских граждан и предпринимателей, пояснил собеседник агентства. По сути, ограничение вывоза гречки — обычная мера регулирования рынка.

«Что касается необоснованных слухов о том, что «гречка станет дефицитом», или «это для запасов на случай войны» — они не имеют под собой ни малейших оснований. Росрезерв работает планово: все закупки делаются своевременно, запасы на случай чрезвычайных ситуаций у нас давно есть», — пресек домыслы паникеров эксперт.

Он напомнил, что Государственный резерв Российской Федерации отработан со времен СССР — это одна из лучших систем в мире, она абсолютно надежна, и какие-либо волнения в этом плане беспочвенны.

Эксперт высмеял слухи о временном запрете на вывоз гречки из РФ «из-за угрозы войны»
pixabay.com  / 

«Гречка — кладезь полезных макро и микроэлементов»

Гречка обладают различными полезными для здоровья свойствами, напомнила в беседе с ФАН врач-диетолог Елена Соломатина.

«Крупа гречки — кладезь полезных макро и микроэлементов, на ее запасах можно прожить достаточно долго. Гречка способна обеспечить организм почти всеми компонентами, которые ему необходимы. Конечно, на одной гречке сидеть тяжело: блюда, приготовленные из нее, желательно дополнять другими продуктами» — рассказала диетолог.

К тому же в гречке содержится большое количество магния, который расширяет сосуды и понижает давление, благотворно влияет на нервную систему, регулирует около 500 процессов в организме, обратила внимание Соломатина. Гречка обеспечивает нас калием — этот элемент стимулирует работу сердца и выводит лишнюю жидкость, снимает отеки.

«Фосфор, который входит в состав гречки, нужен для работы мозга, — вместе с кальцием он укрепляет костную систему. Цинк из гречки поддерживает функционирование иммунной системы и необходим для успешной работы мужской половой системы. Гречка содержит белок и железо: их количество не может полностью заменить мясо, но способно длительное время обеспечивать нормальную работу нашего организма. В гречке много витаминов группы Б, которые контролируют работу нервной системы и улучшают обмен веществ», — добавила собеседница агентства.

Диетолог заметила, что группа витаминов Б особенно полезна беременным женщинам, — она благотворно влияет на процесс формирования плода.

Помимо этого, гречка включает в свой состав альфа-аминокислоту триптофан. Это вещество улучшает настроение. А алифатическая аминокислота лизин, содержащаяся в гречке, укрепляет нашу иммунную систему.

«В гречке есть много антиоксидантов, медь, которая отвечает за кровообразование, кобальт, соединения которого приносят галогены и способствуют красоте лица, бор, обеспечивающий работу суставов и многие другие вещества. Гречка улучшает работу почек и улучшает зрение», — уточнила специалист по правильному питанию.

В целом же, заключила Соломатина, о пользе гречки можно написать отдельную книгу. Обычная гречневая каша — блюдо, которое дает нашему здоровью гораздо больше, чем это можно представить.

Эксперт высмеял слухи о временном запрете на вывоз гречки из РФ «из-за угрозы войны»
Global Look Press  / Andrey Turusov/Russian Look

«Самая вкусная каша получается в русской печи»

Многократный победитель международных кулинарных чемпионатов, бренд-шеф Дмитрий Табаков открыл ФАН секрет, как готовить простую и вкусную гречневую кашу с зажаркой из лука и грибов.

«Гречка — король крупы. Не зря гречневую кашу рекомендуют есть спортсменам. Она обеспечивает организм энергией и при этом не способствует увеличению веса. Классическая гречневая каша готовится совершенно просто: нужны гречневая крупа, соль да вода. Конечно, самая вкусная каша получается в русской печи, но можно воспользоваться и духовкой», — заявил мастер.

Табаков посоветовал для приготовления каши использовать чугунный горшок или любую толстостенную емкость с крышкой. Сгодится, к примеру, небольшая утятница. Он порекомендовал засыпать крупу в горшок и залить ее водой в соотношении один к одному. Воду перед этим надо посолить, но не переусердствовать — вся эта соль окажется в каше. Температуру надо выставить на 180 градусов. Если плита без термометра, можно сделать просто умеренный огонь. Минут 20-25, и каша готова!

«В высокую раскаленную сковородку налейте небольшое количество растительного масла, поместите рубленный репчатый лук, добавьте нарезанных грибочков. Каких — решайте сами. Шампиньоны дешевле и доступнее, белые — дороже, но вкуснее. Пассируйте до золотистого цвета», — указал мэтр.

По готовности в зажарку следует добавить пару ложек топленого сливочного масла. Сваренную гречку перемешать, закрыть крышкой и дать блюду постоять минут десять.

«И все готово! Попробуйте, это фантастически вкусно!» — заверил профессионал.

Ранее ФАН рассказывал, как французский журналист открыл соотечественникам гречневую кашу из России.

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