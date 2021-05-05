Реабилитация после Второй мировой войны: как зародился паралимпийский спорт

В XX веке человечество пережило две глобальные трагедии — Первую и Вторую мировые войны, которые унесли жизни миллионов человек по всему миру и превратили, по разным данным, 30 миллионов дееспособных людей в инвалидов. Даже в наше время люди с ограниченными возможностями до сих пор сталкиваются с многочисленными бытовыми проблемами, а какие трудности преодолевали пострадавшие ветераны войны в начале и середине XX столетия — и представить сложно.

В Международный день борьбы за права инвалидов ФАН рассказывает о становлении и развитии паралимпийского спорта, вдохновившего миллионы людей по всему миру на великие победы в жизни.

Глядя на незавидную судьбу покалеченных войной людей, немецкий нейрохирург Людвиг Гуттман, бежавший в Великобританию в 1936 году от нацизма, в 1948 году совместно с британским правительством организовал на территории больницы Сток-Мандевилля спортивные соревнования для ветеранов Второй мировой войны. Целью соревнований явилось лечение людей с повреждениями спинного мозга. Гуттман утверждал, что занятия спортом — лучшее средство для физической, психологической и социальной реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

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Турнир проходил в один день с началом XIV летних Олимпийских игр в Лондоне, 29 июля. В программу соревнований входило несколько дисциплин, в которых активное участие принимали в основном британские ветераны войны. Благодаря Сток-Мандевилльским играм атлеты с инвалидностью напомнили миру о своем гордом существовании и на личном примере показали, что даже с тяжелыми травмами можно вести активную и насыщенную жизнь.

С 1948 года турнир стал проводиться ежегодно. Спортивное мероприятие стало началом новой эпохи для людей с ограниченными возможностями. С каждым разом в Играх участвовало все больше спортсменов. В 1952 году команда из Нидерландов изъявила желание принять участие в турнире. С тех пор Игры для людей с ограниченными возможностями получили статус международного события. Далее к турниру подключились атлеты из Швеции, Норвегии, ФРГ и других стран. К соревнованиям стали привлекаться не только ветераны войны: заявить о себе мог любой желающий. На фоне успешного развития турнира организаторы создали Международную Сток-Мандевилльскую федерацию, которая установила тесные взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом (МОК). Уже в 1956 году во время XVI летней Олимпиады в австралийском Мельбурне МОК наградил федерацию специальным кубком за воплощение в жизнь олимпийских идеалов гуманизма. Примерно в это же время в Сток-Мандевилле на средства благотворительных пожертвований, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями был возведен первый стадион для спортсменов-инвалидов. В 1959 году Людвиг Гуттман разработал первый в истории регламент проведения соревнований по видам спорта для людей с ограниченными возможностями.

Первыми Паралимпийскими играми принято считать IX Сток-Мандевилльские игры, состоявшиеся в 1960 году в Риме, в которых принимали участие уже разные люди с инвалидностью. В них соревновалось 400 спортсменов-колясочников из 23 стран. Именно с 1960 года в мире началось бурное развитие паралимпийского движения. С этого момента Игры для инвалидов стали проводиться раз в четыре года. Мультиспортивный турнир получил статус, аналогичный Олимпийским играм.

В 1976 году в шведском городе Эрншельдсвик состоялись первые зимние Паралимпийские игры, в которых впервые приняли участие не только атлеты-колясочники, но и спортсмены с другими категориями инвалидности. В том же году в Торонто прошла летняя Паралимпиада, собравшая в Канаде 1600 участников из 40 стран, в числе которых были слепые и плоховидящие, параплегики, спортсмены с ампутированными конечностями, со спинномозговыми травмами и другими видами физических нарушений.

С 1988 года Игры для инвалидов стали проводиться в тех же странах и городах, что и олимпийский турнир. Официальный термин «Паралимпийские игры» также был закреплен в 1988 году, начиная с турнира в южнокорейском Сеуле.

Спортивный турнир, который изначально создавался в целях лечения и реабилитации ветеранов войны, с течением времени превратился в крупнейшее международное спортивное событие, в связи с чем возникла необходимость создания управляющего органа. В 1982 году был основан Координационный совет международных спортивных организаций для инвалидов, который в 1993 году передал все свои полномочия Международному паралимпийскому комитету, созданному в 1989 году.

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Сейчас программа Паралимпийских игр включает большое количество разнообразных видов спорта на любой вкус. Летние: академическую греблю, баскетбол на колясках, бочче, велосипедный спорт, выездку, голбол, греблю на байдарках, дзюдо, легкую атлетику, настольный теннис, паратриатлон, парусный спорт, плавание, пулевую стрельбу, регби на колясках, сидячий волейбол, стрельбу из лука, теннис на колясках, пауэрлифтинг, фехтование на колясках, футбол 5x5 и 7x7. Зимние: горные лыжи, керлинг на колясках, лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и парасноуборд.

Ранее ФАН рассказывал о возрождении Олимпийских игр, которые впервые в современной истории открылись в Афинах 6 апреля 1896 года.