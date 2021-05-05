Портреты героев в окнах: как Тула отпразднует День Победы

Тула, 5 мая. Онлайн-формат шествия «Бессмертного полка» и поздравления с Днем Победы из окон домов. Такими элементами будут дополнены праздничные мероприятия в Туле.

Согласно программе торжеств, центральное место в событиях 9 мая в городе-герое займет военный парад. Он традиционно состоится на главной тульской площади. Выступления так называемых концертных бригад, творческих коллективов и исполнителей запланированы в различных популярных среди туляков и гостей города местах.

«Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других муниципальных образований будут транслироваться фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны. Это десятки тысяч лиц наших героев», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

А в окнах своих домов и квартир туляки смогут выставить рисунки, открытки и поздравления, дополнив праздничную обстановку. Фотографии «Окон Победы» также предлагается публиковать в соцсетях. Кульминацией торжеств станут салют и фейерверк.

Кроме того, в День Победы подобные мероприятия состоятся и во всех муниципальных образованиях региона.