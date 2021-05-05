Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 16:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:45
Происшествия
Новороссийские спасатели помогли спуститься застрявшему на горе Колдун подростку
16:43
Общество
Составлен список 12 самых странных привычек американцев
16:42
Шоу-бизнес
Блогер Даня Милохин намекнул на воссоединение с тиктокершей Юлей Гаврилиной
16:42
Общество
Журналист рассказал, будет ли на Украине новый майдан из-за празднования 9 Мая
16:41
Экономика
Ответственность за овербукинг могут ввести для российских гостиниц
16:40
Экономика
ЦБ намерен снизить инфляцию до целевых значений к середине 2022 года
16:38
Политика
Депутаты ГД РФ предложили запретить сравнение действий СССР и нацистской Германии
16:36
Спорт
Капитан сборной России по хоккею Шипачев не сыграет на ЧМ-2021 в Риге
16:34
Весь мир
Эфир: Депутат Елена Драпеко о новых социальных льготах
16:33
Армия
Китайцы объяснили, почему ВМС США не рискуют лезть к «заднему двору» России в Балтике
16:30
Происшествия
Рецидивист под Ростовом расплачивался в магазинах чужой банковской картой
16:30
Армия
Sohu: США пытаются привлечь Великобританию к противостоянию с Россией в Арктике
16:29
Общество
Умер актер и продюсер Дмитрий Черных
16:29
Политика
Facebook оставил аккаунт Дональда Трампа заблокированным
16:24
Общество
Подростки из Волгограда создали уникальных роботов и ранозаживляющую мазь
16:23
Шоу-бизнес
Гуф познакомил свою новую возлюбленную с матерью
16:21
Общество
Жителям Краснодарского края могут разрешить посещать кладбища
16:21
Происшествия
Возбуждено дело против несовершеннолетней, испортившей плакаты "Бессмертного полка"
16:19
Общество
Ватикан заподозрили в сокрытии Фатимской тайны о грядущем величии России
16:18
Шоу-бизнес
Мать Ольги Бузовой вышла на связь после новостей о госпитализации дочери
Все новости

Портреты героев в окнах: как Тула отпразднует День Победы

Общество
Портреты героев в окнах: как Тула отпразднует День Победы
фото пресс-службы Правительства Тульской области  / 

Тула, 5 мая. Онлайн-формат шествия «Бессмертного полка» и поздравления с Днем Победы из окон домов. Такими элементами будут дополнены праздничные мероприятия в Туле.

Согласно программе торжеств, центральное место в событиях 9 мая в городе-герое займет военный парад. Он традиционно состоится на главной тульской площади. Выступления так называемых концертных бригад, творческих коллективов и исполнителей запланированы в различных популярных среди туляков и гостей города местах.

«Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. На всех медиапанелях Тулы и некоторых других муниципальных образований будут транслироваться фотографии жителей области – участников Великой Отечественной войны. Это десятки тысяч лиц наших героев», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

А в окнах своих домов и квартир туляки смогут выставить рисунки, открытки и поздравления, дополнив праздничную обстановку. Фотографии «Окон Победы» также предлагается публиковать в соцсетях. Кульминацией торжеств станут салют и фейерверк.

Кроме того, в День Победы подобные мероприятия состоятся и во всех муниципальных образованиях региона.

Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58777 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 40212 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 37056 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 29024 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 25269 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Все новости / Общество / Портреты героев в окнах: как Тула отпразднует День Победы
Рейтинг@Mail.ru