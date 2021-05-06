Вассерман объяснил, почему отношения США и КНР не дойдут до Карибского кризиса

Нынешняя администрация Белого дома не пойдет на прямой конфликт с Пекином до тех пор, пока в Китае располагается большая часть производственных мощностей США. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, оснащение новой китайской атомной подводной лодки межконтинентальными ракетами не приведет к возникновению между Пекином и Вашингтоном конфликта сродни Карибскому кризису 1962 года.

«До тех пор, пока Китай располагает большей частью производственных мощностей, выведенных из Соединенных Государств Америки (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН), вряд ли отношения между ними можно испортить всерьез», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман объяснил, в чем, на его взгляд, заключается принципиальная разница между нынешней ситуацией и событиями полувековой давности.

«Карибский кризис был порожден тем, что произошел именно качественный скачок. На тот момент у Советского Союза было, если не ошибаюсь, всего семнадцать ракет, теоретически способных достичь американской территории. Серьезной угрозы на Западе в этом не видели. Однако, когда соответствующее вооружение появилось на Кубе, это вызвало переполох. С Китаем другая ситуация. Там есть и другое вооружение, вроде этих ракет. Конечно, американские политики могут устроить истерику и на совершенно ровном месте, но чисто технических причин для этого не видно», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он указал, в чем заключается одно из принципиальных отличий политического курса нынешней администрации Белого дома от действий предыдущего президента США.

«Америка осложняла отношения с Пекином именно при Трампе. Это было связано с тем, что он поставил перед собой цель вернуть рабочие места обратно в Соединенные Штаты. Команда же Байдена такого не планирует», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман рассказал, какая угроза Америке скрыта в горах Китая.