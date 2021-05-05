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Гигантская черепаха в зоопарке Германии отметила день рождения на скейте

Общество
Гигантская черепаха в зоопарке Германии отметила день рождения на скейте

Самец гигантской черепахи по кличке Гельмут отметил 25-летие. Сотрудники надели на панцирь именинника корону и накормили его свежими овощами.

Рептилию осмотрел ветеринар. У черепахи из зоопарка в Гельзенкирхене проблемы с суставами, передвигаться самостоятельно она не может. Сотрудники зверинца соорудили для Гельмута специальное устройство: доску с колесиками. Врачи уверены, что такой прибор поможет укрепить мышцы.

 «Наша цель заключается в том, чтобы он снова мог передвигаться самостоятельно. Мы должны упорно тренироваться вместе с ним. Вы уже видите прогресс, который он делает задними лапами; он может поднимать свой панцирь. Он также стал более активным в целом. Да, наша цель в том, чтобы в какой-то момент он снова смог передвигаться самостоятельно, но мы должны подождать и посмотреть, сможем ли мы достичь этого», — рассказала ветеринар Джудит Вабниц.

Шпороносная черепаха является крупнейшей из африканских и третьей в мире по величине. Их вес достигает 100 килограммов, длина панциря превышает 80 сантиметров. Эти животные могут проживать больше 70 лет.

германия животные зоопарк природа черепаха
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