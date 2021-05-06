18 пуль в грудь: какой вклад внесли спортсмены СССР в разгром нацистской Германии

Вторая мировая война стала самым страшным испытанием в истории нашей страны. СССР принял на себя чудовищный по силе удар нацистов, но сумел сначала остановить, а затем и погнать вспять безжалостные войска «объединенной Европы». Великая Отечественная завершилась победой в Берлине, ради чего потребовались колоссальные усилия и самопожертвование советского народа. Не стали исключением и спортсмены, которых в Советском Союзе тогда было огромное количество. Прекрасно физически подготовленные люди отправлялись на самые сложные участки фронта, где зачастую погибали. ФАН вспоминает истории самых известных спортсменов времен ВОВ.



Анатолий Капчинский



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