18 пуль в грудь: какой вклад внесли спортсмены СССР в разгром нацистской Германии

Вторая мировая война стала самым страшным испытанием в истории нашей страны. СССР принял на себя чудовищный по силе удар нацистов, но сумел сначала остановить, а затем и погнать вспять безжалостные войска «объединенной Европы». Великая Отечественная завершилась победой в Берлине, ради чего потребовались колоссальные усилия и самопожертвование советского народа. Не стали исключением и спортсмены, которых в Советском Союзе тогда было огромное количество. Прекрасно физически подготовленные люди отправлялись на самые сложные участки фронта, где зачастую погибали. ФАН вспоминает истории самых известных спортсменов времен ВОВ.
Анатолий Капчинский
Уроженец Саратова Анатолий Капчинский слыл одним из главных спортсменов волжского города. Начав с занятий классической борьбой, сын знаменитого моряка вскоре увлекся яхтенным спортом и плаванием, где ему не было равных. В 19 лет Анатолий внезапно решил переквалифицироваться в конькобежца и всего за несколько лет превратился в прославленного чемпиона СССР, установив несколько рекордов. Сразу после начала ВОВ Капчинский попросился на фронт, но опытного инженера решили приберечь. Он попал в войска только в 1942 году, получив повестку в диверсионный отряд «Победители». Первый же бой стал для Анатолия фатальным: во время выполнения боевого задания его группа натолкнулась на крупный отряд противника, дав неравный бой. Капчинский получил 18 пулевых ранений в грудь и скончался на месте, его похоронили в лесу под Ровно.
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Григорий Пыльнов
В классической борьбе довоенного СССР доминировал Григорий Пыльнов — добродушный великан родом из Самарской области. Атлет-полутяжеловес успел выиграть семь чемпионатов страны, только дважды оставшись без золотых медалей. Помимо борьбы, Пыльнов также увлекался регби и рукопашным боем, одновременно преподавая в институте физической культуры. В первый же месяц войны богатыря призвали в мотострелковую бригаду особого назначения НКВД, где оказались многие известные спортсмены. 23 января 1942 года два отделения под руководством Пыльнова были переброшены под смоленскую деревню Поповка, где они попали под таранный удар танковой дивизии немцев. Советские солдаты погибли практически все, но ни один из бойцов не отступил. В числе безвозвратных потерь оказался и Григорий Пыльнов, павший смертью храбрых.
Нина Петрова
Когда началась Великая Отечественная война, Нине Павловне Петровой было уже 48 лет. Подтянутая и моложавая женщина была легендой ленинградского спорта: Петрова владела верховой ездой, мастерски плавала, каталась на лыжах, играла в баскетбол и хоккей с мячом. Однако главным ее увлечением была пулевая стрельба: уроженка Ораниенбаума закончила снайперскую школу, после чего осталась там инструктором. Петрова, имевшая опыт финской войны, в 1941 году пошла на фронт ополченкой. Там она служила инструктором, совмещая обучение с практикой: за время ВОВ Нина Павловна подготовила более 500 снайперов и лично уничтожила 122 солдата противника! К сожалению, великая женщина не дожила до Победы: 1 мая 1945 года грузовик, в котором она ехала, упал в обрыв.
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Виктор Чукарин
20-летний Виктор Чукарин ушел на фронт добровольцем, уже имея в активе звание чемпиона Украины по гимнастике. Юноша воевал в артиллерийской части, но уже в 1941 году был ранен и попал в плен. На долю спортсмена выпало немало страшнейших испытаний: за войну он прошел 17 концлагерей, включая печально известный Бухенвальд. Чукарина спасла выдумка: он представился как опытный крестьянин и был отправлен на фермерские трудовые работы. Хозяйка фермы сразу заметила, что новичок ничего не понимает в крестьянском труде, но не выдала его. Вернувшегося домой Виктора мать сумела узнать только по шраму на голове: бывший красавец-спортсмен весил всего 40 килограмм. Однако вскоре Чукарин восстановился и прославил СССР на мировой арене: на счету великого гимнаста оказалось семь золотых олимпийских медалей, три серебряных и одна бронзовая.
Леонид Мешков
42 первых места в СССР, 120 отечественных и мировых рекордов — это только часть спортивных достижений Леонида Мешкова. Уроженец Волгограда доминировал в плавании на протяжении почти 20 лет, после чего перешел на тренерскую и преподавательскую работу. В биографии Леонида Карповича было и участие в Великой Отечественной войне, где он совершил подвиг благодаря своим профессиональным навыкам: сам будучи раненым, Мешков спас своего израненного товарища, сумев проплыть с ним через реку Луга. Ранение привело к операции, из-за которой у Леонида рука почти не сгибалась в локте. Врачи запретили ему заниматься спортом, однако Мешков начал самостоятельное восстановление и уже в 1943 году возобновил спортивную карьеру.
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Перечисленные герои были только малой частью спортсменов, внесших большой вклад в победу СССР над фашистской Германией. Прекрасно подготовленные атлеты привлекались на самые сложные участки, где проявляли себя с самой лучшей стороны. Увы, многие из них погибли, но такой же оказалась судьба миллионов военнослужащих и мирных людей, перемолотых жерновами страшной войны.