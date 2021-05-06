Анатолий Вассерман рассказал, какая угроза Америке скрыта в горах Китая

У американцев практически нет возможности уничтожить отдельные китайские ракеты, способные нанести удар по территории США. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт прокомментировал новость о том, что новую китайскую атомную подводную лодку оснастили твердотопливными межконтинентальными ракетами. Дальность их полета составляет порядка десяти тысяч километров. Это позволяет нанести удар по любому региону Америки.

«Военные всегда предпочитают иметь разнообразный спектр средств воздействия на противника. Китай уже достаточно давно располагает ракетами, которые способны достичь любой точки Соединенных Государств (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ФАН). Правда, их сравнительно немного, примерно 100. Однако они скрыты в горах», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман раскрыл подробности, связанные с данным боевым арсеналом.

«Это место расположено довольно близко к нашей территории. Благодаря этому Китай получит нашу противоракетную оборону, когда она будет развита. Ракеты находятся в шахтах, расположенных в довольно сложном рельефе, так что технической возможности поразить эти объекты у американцев практически нет», — пояснил журналист.

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В завершение он отметил, что, несмотря на выгодное расположение, и у этих шахт есть недостатки. В силу этого оснащение новой подводной лодки межконтинентальными ракетами вполне понятно.

«Лодка теоретически позволяет ударить не только по территории США, но и по другой важной зоне. Их число можно нарастить в случае необходимости. Количество шахт ограничивается особенностями рельефа. Эти шахты могут поразить современные высокоточные средства. Например, можно отправить беспилотник со сравнительно небольшим зарядом взрывчатки. Его хватит, чтобы заклинить крышку люка и на некоторое время вывести ее из строя», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман объяснил назначение Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США по политическим делам.