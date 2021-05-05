Аксенов заявил, что в Крыму нет рисков для проведения курортного сезона

Симферополь, 5 мая. Рисков для проведения курортного сезона из-за ситуации с водоснабжением на территории Крыма нет, рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Ситуация с водоснабжением на полуострове в целом стабилизировалась, заявил Аксенов. По его словам, в Крыму нет рисков для проведения летнего туристического сезона.

Ажиотажный спрос на проведение отпусков россиян в летний сезон ожидается на территории Крыма, сообщал Аксенов. Международный аэропорт Симферополь в течение 2021 года примет более шести млн человек.