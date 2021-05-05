Стереотипы мешают женщинам овладеть профессиями в сфере IT

Москва, 5 мая. Женщины до сих пор не реализуются во многих сферах, в частности IT, по ряду причин, рассказала президент благотворительного фонда «Система» Оксана Косаченко.

Многие представительницы прекрасного пола не только сталкиваются с предубеждениями, но и боятся заявить о себе. Чаще всего дискриминация по половому признаку возникает не в момент самого собеседования или экзаменов, а еще в школьные годы.

Такие стереотипы о мужчинах, что они «сильный пол» и добытчики, а женщины — хозяйки и матери, существуют и по сей день. Их поддерживает 71% россиян. В итоге только 7% девушек-подростков говорят, что хотели бы связать свою жизнь с «мужской» профессией, такой как IT-специалист.

«Женщины, получив образование, выбирают роль домохозяйки, потому что такими их привыкло видеть общество: 17% российских женщин разделяют точку зрения, что женщины хуже справляются с ролью руководителя», — написала Косаченко для Forbes.

В то же время IT-сфера продолжает активно развиваться. Компания Acronis, которую основали выходцы из Российской Федерации, привлекла 250 млн долларов от группы инвесторов во главе CVC Capital Partners.