«Роснефть» сообщила о выходе из проектов в Южно-Китайском море

Ханой, 5 мая. Компания «Роснефть» продаст свои проекты в Южно-Китайском море государственной компании «Зарубежнефть».

Проекты во Вьетнаме касались добычи газа и проведении геолого-разведочных работ. Активы приобретает компания «ЗН-развитие», являющаяся структурой государственной компании «Зарубежнефть».

«Компания вышла из проектов в Южно-Китайском море», — сказал представитель «Роснефти» в разговоре с «Интерфаксом».

«ЗН-развитие» покупает Rosneft Vietnam BV и Rosneft Vietnam Pipelines BV, процесс должен завершиться до конца июня текущего года. Кроме этих проектов, «Роснефть» владеет частью морского трубопровода «Нам Кон Сон», по которому транспортируются газ и газовый конденсат.

Представители «Роснефти» ранее говорили об ориентации на Каспийский регион. Каковы шансы закрепиться там, разбиралось Федеральное агентство новостей.