Законопроект об усовершенствовании оказания юрпомощи осужденным внесут в Госдуму

Москва, 5 мая. Депутаты Госдумы Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Дмитрий Савельев, Николай Рыжак и Анатолий Выборный подготовили законопроект об усовершенствовании оказания юрпомощи осужденным.

Речь идет о механизме правовой помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и планирующим обратиться в Европейский Суд по правам человека. Предлагается внесение правок в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации.

Согласно им, осужденные смогут встречаться с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, в том числе с представителями в Европейском Суде по правам человека. Депутаты предлагают разрешить встречи лиц, отбывающих наказание, и юристов продолжительностью до четырех часов и без ограничения их количества.

«При этом копировально-множительную технику и фотоаппаратуру, а также компьютеры адвокаты и иные лица, оказывающие юридическую помощь осужденному, смогут проносить на территорию исправительного учреждения только для снятия копий с материалов дела, а использовать их только в отсутствие осужденного в отдельном помещении», — отметил Пискарев.

Законопроект призван обеспечь конституционные права граждан РФ на защиту и во исполнение постановления Европейского Суда по правам человека по жалобе № 1555/04 «Захаркин против Российской Федерации». Его принятие устранит правовой пробел.

Правительство РФ также рассмотрит законопроект о налоге на роскошь. Его подготовила фракция «Справедливая Россия». В случае принятия документа для владельцев дорогостоящей недвижимости, яхт, автомобилей и частных самолетов введут налог с 1 января 2022.