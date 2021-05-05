Медик спрогнозировал «бешеную» пандемию индийского штамма COVID-19 на Украине

Киев, 5 мая. Сильная эпидемия коронавируса, вызванная индийским штаммом вируса, может начаться летом на Украине, заявил врач-инфекционист Владимир Курпита.

В случае, если на территорию страны проникнет индийский штамм COVID-19, уже к началу лета количество больных этой инфекцией подскочит «бешеными» темпами. Такое мнение выразил врач-инфекционист Владимир Курпита.

«Распространение в стране этой мутации коронавируса намного опаснее, чем пасхальные праздники, которые уже сейчас проходят одновременно со штаммами COVID-19, которые уже есть на Украине», — цитирует его «Обозреватель».

Медик также подчеркнул высокую степень опасности такого сценария. В данный момент ученые располагают данными о том, что обнаруженная на территории Индии мутация коронавируса может провоцировать развитие этого заболевания даже у тех, кто уже его перенес, добавил Курпита.

Недавно стало известно, что после празднования Пасхи украинскими туристами в Турции закрылся отель. Дело в том, что они нарушили закон, так как сейчас из-за пандемии коронавируса на территории страны запрещены любые массовые мероприятия.