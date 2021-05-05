McDonald's получил иск в суд за испачканную фекалиями упаковку бургера

, 5 мая. Жительница США Аманда Бордуа подала в суд на McDonald's за купленный бургер со следами фекалий на упаковке. Ресторан быстрого питания провел проверку по факту этого обвинения.

Истец заявила, что купила еду в McDonald's навынос. После возвращения домой женщина и ее дочь съели картофель фри из принесенного пакета. Затем девочка достала бургер и почувствовала «ужасную вонь». Осмотрев продукт, они заметили «коричневое вещество по всей обертке гамбургера». Неизвестная субстанция также оказалась на руке девочки.

Следы экскрементов с упакованного бургера могли попасть и на уже съеденный картофель, обратила особое внимание американка в своем заявлении. Администрация McDonald's провела внутреннее расследование, по результатам которого опровергла обвинения истца, сообщает New York Post.