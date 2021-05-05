Мишустин поручил Минфину изучить проблему долгов регионов по кредитам

Москва, 5 мая. Проработать вопрос задолженности субъектов РФ по коммерческим кредитам поручил Минфину премьер-министр России Михаил Мишустин.

Речь идет об обязательствах, которые превышают 25% собственных доходов регионов. Отмечается, что данный тип задолженности будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года, в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Выполнить данную задачу необходимо до 24 мая, следует из информации на сайте Правительства РФ.

Также будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных регионам в прошлом году на реализацию мер, направленных на противодействие пандемии коронавируса.

Российский экономист Михаил Делягин ранее в беседе с ФАН назвал три источника финансирования проектов из послания президента. Первый из них — текущие доходы в бюджет, который является профицитным. Второй — российский государственный резервный фонд. Также в числе потенциальных источников, которые могут быть направлены на развитие страны.