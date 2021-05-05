Москва, 5 мая. Жители одной из европейских стран недружелюбно относятся к россиянам из геополитических соображений. По этой причине туристы из РФ почти не посещают республику.

Граждане РФ нередко сталкиваются с демонстративно плохим отношением к своей нации в Коово. Иногда россиянам отказывают в заселении в отель или не продают продукты в магазине.

Причиной нелюбви к россиянам в Косово стали политические отношения республики с США. Несколько лет назад страна была южной частью Сербии, однако при поддержке Соединенных Штатов территория отделилась и стала отдельным государством. Американские силы KFOR — международного миротворческого контингента — до сих пор располагаются в Косово. Отделившись от Сербии, Косово стала спорной республикой на международной арене.

От любви до ненависти к гражданам РФ в Косово всего 50 метров. Традиционно жители Косово поддерживают американцев, в то время как на границе Республики Сербия всегда выступают на стороне их главных геополитических оппонентов — россиян. Граждане РФ очень редко путешествуют по стране из-за неоднозначного отношения местных жителей.

Житель Восточной Украины позвонил в прямой эфир телеканала «НАШ» и пожаловался, что люди в Крыму живут намного лучше украинцев. По словам пенсионера, его брат живет на полуострове и получает пенсию в несколько раз выше, чем граждане Украины.