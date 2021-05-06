Лидер Коммунистической партии Украины объяснил, почему Зеленскому отказали в вакцине

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Когда Украина празднует победу над фашизмом?» объяснил, почему ЕС отказался поставлять вакцину против коронавируса на Украину и как на это отреагировали украинцы.

«Проблема в том, что Украина сегодня не имеет политического и экономического суверенитета. Она располагает периферийной экономикой и находится на затворках Европы. Как только начался разговор о том, что реально надо сделать, я предложил организовать эту работу. Я предупредил, что не надо надеяться не на Европу, не на американцев. Они в первую очередь будут вакцинировать только своих», — рассказал собеседник ФАН.

Петр Симоненко отметил, что российская разработка вакцины — одна из лучших на мировом рынке.

«Поэтому Украина, с одной страны, из-за политических соображений пытается навязать обществу ситуацию взаимоотношений с Россией — якобы «не покупайте эти вакцины». А с другой стороны — американцы запрещают приобретать ее. С третьей стороны — идет колоссальная борьба за рынок. А украинцев загнали под лавку и, кроме Компартии, никто сегодня не говорит», — добавил лидер Коммунистической партии Украины.

Он рассказал, что те украинцы, у которых есть гражданство России, приезжают в нашу страну и вакцинируются. Это можно сделать и в Донбассе.

«Я знаю, что украинцы любыми способами пытаются возить эту вакцину из России», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее обозреватель ФАН рассказал сразу о трех кризисах — ковидном, военном, политическом, которые сейчас переживает Украина.