Дагестанка удивила путешественников честным отзывом о русских туристах

Москва, 5 мая. Жительница Дагестана поразила супружескую пару неожиданным отзывом о русских отдыхающих. О том, что именно удивило путешественников в словах женщины, они рассказали в Сети.

Муслимат россияне встретили случайно, когда направлялись на машине в Карадахское ущелье. Оказалось, что пожилая женщина часто путешествует автостопом по республике. В дороге попутчики разговорились, речь зашла об отношении дагестанцев к русским.

«Ответ, честно говоря, даже удивил. По ее (Муслимат. — Прим. ФАН) словам, российские туристы, которые автоматически становятся их гостями, очень и очень довольны», — написала женщина в блоге.

Местная жительница рассказала, что неоднократно общалась с россиянами. Более того, многие после знакомства специально приходили пообедать в кафе, где женщина работает поваром.

По словам Муслимат, русские всегда были с ней милы, вежливы и внимательны, а она отвечала им тем же. Хозяйка блога призналась, что они с мужем были тронуты словами попутчицы и испытали гордость за соотечественников.

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в апреле заявил, что дагестанцам необходимо научиться брать плату с туристов за свое гостеприимство. По его словам, это важно для развития туризма в регионе.