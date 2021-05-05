Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 15:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:12
Общество
Возвращение из Ялты обернулось экстремальной поездкой для ростовской семьи
15:12
Экономика
Уверенность инвесторов в рубле может вызвать падение курсов доллара и евро
15:11
Общество
Продюсер «Оскара» Стивен Содерберг объяснил нестандартный порядок номинаций на премии
15:10
Весь мир
Индейский лидер попал под суд в Бразилии за критику президента Болсонару
15:10
Общество
Визовый центр Испании в Москве вновь начнет выдавать документы с 12 мая
15:10
Весь мир
Аресты, цензура и госнаграды: что значит быть журналистом в Турции
15:09
Экономика
Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и укрепление рубля
15:07
Общество
Неаккуратных водителей ждет повышение цен в «Яндекс.Драйве»
15:05
Общество
Аксенов заявил, что в Крыму нет рисков для проведения курортного сезона
15:05
Общество
«На минуточку». Вакцина и чиновники: так мы слона не продадим!
15:04
Общество
Стереотипы мешают женщинам овладеть профессиями в сфере IT
15:04
Экономика
«Роснефть» сообщила о выходе из проектов в Южно-Китайском море
15:03
Происшествия
Коммунальщики остановили фонтан кипятка возле набережной реки Мойки
15:02
Общество
Законопроект об усовершенствовании оказания юрпомощи осужденным внесут в Госдуму
15:00
Весь мир
Ненефтяные доходы Саудовской Аравии достигли трехмесячного максимума
14:59
Спорт
Экс-вратаря сборной Германии выгнали из «Герты» за расистское сообщение
14:58
Общество
Медик спрогнозировал «бешеную» пандемию индийского штамма COVID-19 на Украине
14:58
Общество
McDonald's получил иск в суд за испачканную фекалиями упаковку бургера
14:56
Экономика
Мишустин поручил Минфину изучить проблему долгов регионов по кредитам
14:56
Политика
Эфир: Почему немецкие экологи критикуют российский газ и хвалят американский 
Все новости

Дагестанка удивила путешественников честным отзывом о русских туристах

Общество
Дагестанка удивила путешественников честным отзывом о русских туристах
Федеральное агентство новостей

Москва, 5 мая. Жительница Дагестана поразила супружескую пару неожиданным отзывом о русских отдыхающих. О том, что именно удивило путешественников в словах женщины, они рассказали в Сети.

Муслимат россияне встретили случайно, когда направлялись на машине в Карадахское ущелье. Оказалось, что пожилая женщина часто путешествует автостопом по республике. В дороге попутчики разговорились, речь зашла об отношении дагестанцев к русским.

«Ответ, честно говоря, даже удивил. По ее (Муслимат. — Прим. ФАН) словам, российские туристы, которые автоматически становятся их гостями, очень и очень довольны», — написала женщина в блоге.

Местная жительница рассказала, что неоднократно общалась с россиянами. Более того, многие после знакомства специально приходили пообедать в кафе, где женщина работает поваром.

По словам Муслимат, русские всегда были с ней милы, вежливы и внимательны, а она отвечала им тем же. Хозяйка блога призналась, что они с мужем были тронуты словами попутчицы и испытали гордость за соотечественников.

Первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в апреле заявил, что дагестанцам необходимо научиться брать плату с туристов за свое гостеприимство. По его словам, это важно для развития туризма в регионе.

дагестан туризм отдых
Комментировать
Самое популярное
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 58360 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 48453 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 40118 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Общество 39097 2 мая 2021
Блогеру удалось запечатлеть «грандиозное событие» во время съемок Северо-Крымского канала
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 36074 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Все новости / Общество / Дагестанка удивила путешественников честным отзывом о русских туристах
Рейтинг@Mail.ru