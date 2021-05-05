«Сосисочные» пальцы принца Чарльза стали причиной абсурдных слухов

Лондон, 5 мая. Жителей Великобритании продолжают интересовать пальцы старшего сына королевы Елизаветы II. Они даже прозвали их «сосисочными» из-за чрезмерной полноты.

Британцы обратили внимание на необычные пальцы принца Чарльза еще несколько лет назад. Однако новую волну интереса спровоцировали недавние снимки сына Елизаветы II в Индии. В кадре невооруженным глазом видно, насколько сильно распухли его пальцы рук.

Жители Соединенного Королевства прозвали пальцы престолонаследника «сосисочными». Подобный запрос в Google стал седьмым по популярности, который делали британцы за последние 12 месяцев. В общем рейтинге запрос «сосисочные пальцы принца Чарльза» занял 20 место.

Эта особенность члена королевской семьи стала причиной абсурдных слухов. В таблоидах стали появляться разнообразные статьи, где некие доктора выносили свои вердикты здоровью принца Чарльза. Так, в материале одного издания таинственный эксперт констатировал «ухудшение сердечной деятельности и скорую смерть» сыну Елизаветы II.

«Чарльз смотрит на пальцы своих рук и ног, которые распухли до размеров больших свиных колбас, и знает, что конец уже близок», — заявил врач.

Многие высказывали любопытное мнение, что из-за этих проблем со здоровьем принц Чарльз даже изменил завещание. Сам наследник престола неоднократно объяснял, что «сосисочными» его пальцы становятся после длительных перелетов.

В ноябре принцу Чарльзу исполнится 73 года. После смерти отца, принца Филиппа, он взял на себя больше королевских обязанностей и помогает матери, Елизавете II.