Пенсионерам перечислили способы решения проблем с невыплатой кредита

Москва, 5 мая. Эксперты рассказали в беседе с журналистами, что стоит предпринять пожилым гражданам Российской Федерации в случае невозможности обслуживания кредита.

По разным причинам пенсионер может потерять возможность выплачивать заем. В таком случае гражданину стоит обратиться в банк за рефинансированием кредита, пишут «Аргументы и факты». Также можно переоформить займ на родственников или заложить жилую недвижимость.

«Банк может предложить более приемлемые условия для выплаты кредитного долга», — объясняют эксперты.

В том числе кредитная организация способна снизить процентную ставку и сумму ежемесячных платежей. К тому же пенсионеры могут оформить банкротство, а в случае удержания с пенсии слишком большой суммы допускается возможность обращения с просьбой уменьшить ее размер.

Также пожилые граждане могут лишиться своих накоплений в результате преступных махинаций. ФАН ранее выяснил, что телефонные мошенники ввели в заблуждение 66-летнего пенсионера из Санкт-Петербурга и похитили у него 500 тысяч рублей.