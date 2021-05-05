Девять «e-мобилей» найдены на стоянке в минской промзоне

Минск, 5 мая. Девять машин из некогда перспективного проекта выставлены на продажу, но их никто не покупает.

Обнаруженные «е-мобили» стоят на парковке в промышленном районе Минска. Об этом сообщает портал Carsweek.ru. Они выставлены на продажу, но цена слишком высокая, поэтому покупатели не находятся.

Проект по разработке легковушек, которые должны были стать российской линейкой недорогих гибридов, поддерживал миллиардер Михаил Прохоров. Для работы привлекались белорусские специалисты.

Все работы были свернуты в 2014 году, но, как выяснилось, прототипы остались в Минске. Среди них находится, например, бело-голубое кросс-купе, на котором в 2011 году проехался Владимир Путин — в то время премьер-министр РФ. Несколько рабочих машин были созданы еще тогда. Одну создатели подарили лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, вторую — Прохорову.

Белоруссия тем временем продолжает сотрудничество с Россией в сфере микроэлектроники на фоне усиления западных санкций.