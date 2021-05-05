Певицу Анну Седокову раскритиковали за «офисный лук» в бикини

Лос-Анджелес, 5 мая. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова удивила поклонников новым снимком в бикини. Певица призналась, что именно в таком виде она работает.

Знаменитость сейчас находится в жаркой Калифорнии и, похоже, большую часть времени проводит в купальниках. На своей странице в Instagram Седокова продемонстрировала фанатам очередное бикини желтого цвета.

«В Калифорнии моя одежда для офиса выглядит так», — подписала кадр певица.

Мнения поклонников по поводу нового фото исполнительницы разделились. Некоторые комментаторы довольно жестко раскритиковали 38-летнюю певицу за открытый наряд.

«Позорище»; «Никто трусы так больше не задирает»; «Рановато кожа такая стала дряблая и загар неровный. Фотостарение»; «Фу такому офисному луку»; «Пальцы кривые — ужас!!!» — написали разочарованные фанаты.

Однако многие комментаторы, напротив, похвалили фигуру Седоковой. По мнению этих подписчиков, певица заметно похудела и приобрела красивый оттенок кожи под жарким солнцем.

Снимок исполнительницы в бикини не в первый раз вызывает недовольство фанатов. Например, поклонники раскритиковали Седокову за постоянную демонстрацию форм в соцсети.