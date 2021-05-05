Неравнодушные жители Воронежа спасли бельчонка из пасти собаки

Воронеж, 5 мая. Бельчонка, который родился около 55 дней назад, из пасти собаки спасли жители Воронежа. Сейчас животному оказывается помощь.

Истощенного зверька передали в волонтерский центр «Сердце леса». Сотрудники организации рассказали, что бельчонок не получил серьезных травм после столкновения с собакой. Из зафиксированных повреждений — гематома в области крестца, а также частичное обездвиживание задних конечностей.

Бельчонка кормят специальной смесью и гречневой кашей на молоке. Волонтеры будут наблюдать за состоянием животного до тех пор, пока оно полностью не восстановиться от полученных травм и шока. Затем его вернут обратно в лес.

Двух бельчат, которых обнаружили в одном из парков Краснодара, приютила местная жительница. Малышам было всего по 12 дней. Женщина обеспечила животных всеми необходимыми условиями.