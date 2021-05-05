Улукбек Марипов назначен главой Правительства Киргизии

Бишкек, 5 мая. Улукбек Марипов назначен главой кабинета министров Киргизии. Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.

Как уточнила пресс-служба президента, Марипов освобожден от ранее занимаемой должности премьер-министра республики. Также глава государства подписал указ, согласно которому Артем Новиков назначен первым заместителем председателя кабмина.

Ранее сообщалось, что Киргизия готовится подписать новый проект Конституции. Участие в церемонии примут представители всех направлений государственной власти.



