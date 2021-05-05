Глюкоза призналась, что в детстве ограбила аптеку вместе с друзьями

Москва, 5 мая. Знаменитая певица Глюкоза призналась, что в детстве была далеко не самым прилежным ребенком. Знаменитость несколько раз преступала закон.

По словам звезды, в детстве она была настоящей грозой района и постоянно что-то вытворяла. Из-за хулиганского поведения она даже состояла на учете в детской комнате милиции.

Однажды Глюкоза и ее друзья позвонили в отделение и сказали, что в их школе якобы заложена бомба. Компанию довольно быстро поймали, поскольку звонок удалось отследить. Но это не единственный проступок певицы.

«А еще мы как-то ограбили ветеринарную аптеку. Не знаю, зачем мы это сделали — ни у меня, ни у моих друзей даже животных дома не было», — призналась исполнительница.

Глюкоза и ее друзья похитили из аптеки какие-то банки, бутылки и корм для животных. В тот раз певицу и ее приятелей тоже быстро поймали, поэтому им пришлось все вернуть.

Повзрослев, знаменитость перестала совершать подобные поступки, но и сейчас она способна на экстрим. Например, Глюкоза съела сердце змеи на Бали, пишет «Собеседник».

Певица ранее сыграла главную роль в фильме «Прабабушка легкого поведения. Начало». Она рассказала в комментарии ФАН почему стоит посмотреть эту комедию.