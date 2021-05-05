Вагоны со щебнем сошли с рельсов на Урале из-за ветхих шпал

Курган, 5 мая. Три вагона-дозатора сошли с рельсов в Курганской области. Предварительной причиной ЧП является ветхость деревянных шпал. Пострадавших нет, поезда не задержаны.

Инцидент произошел в Курганской области на станции Петухово Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД) при подаче маневровым тепловозом 59 вагонов, груженых щебнем. В какой-то момент три вагона сошли с рельсов. В результате происшествия пострадавших нет. Известно, что груз не высыпался.

По предварительным данным, причиной ЧП стали ветхие деревянные шпалы. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ходе нее будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Грузовой поезд сошел с рельсов в Пермском крае, сообщал ФАН. В результате ЧП было повреждено железнодорожное полотно.