Банк России понизил курсы доллара и евро

Москва, 5 мая. Официальный курс доллара на 6 мая составит 74,86 рубля, а евро — 89,77 рубля.

Банк России понизил официальный курс доллара на 39,5 копейки, курс американской валюты на 6 мая установлен на уровне 74,8617 рубля. Курс евро понижен на 67,68 копейки до 89,7742 рубля. При том американская и европейская валюта снижаются по отношению к рублю в ходе торгов на Московской бирже 5 мая. По состоянию на 14-31 по московскому времени доллар теряет 0,33%, евро снижается на 0,37%.

На фоне геополитической ситуации в мире доллар может пробить вершину до отметки в 100 рублей, рассказал ФАН доцент кафедры менеджмента СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Давид Тереладзе. По словам эксперта, рубль будет слабеть лишь в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — вернется на прежние позиции.