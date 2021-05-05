Один человек погиб и десять эвакуировано на пожаре в Туле

Тула, 5 мая. Гибелью одного человек завершился ночной пожар в тульском микрорайоне Левобережный. Сообщение о возгорании поступило оперативным службам города чуть после полуночи. Прибыв на место происшествия в кратчайшие сроки, спасатели приступили к тушению.

«По лестничному маршу спасен один человек. Эвакуировано девять человек. В результате происшествия квартира выгорела по всей площади», — информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В огне погиб находившийся в горевшей квартире 39-летний мужчина. Как стало известно ФАН, сейчас проводятся мероприятия по выяснению причин пожара.