Китайская военная драма «Восемь сотен» выходит в широкий прокат в России

Москва, 5 мая. Китайский экшн «Восемь сотен» стал самым кассовым фильмом прошлого года. В четверг, 6 мая, военная драма выходит в российский прокат, в том числе в формате IMAX.

В основу картины легли реальные события, которые произошли во время Японо-китайской войны 1937 года. Сюжет рассказывает об отряде китайских солдат, которые четыре дня и четыре ночи стойко держали оборону склада Сыхан в Шанхае и защищали его от Императорской армии Японии.

Военная драма стала самым кассовым фильмом 2020 года. В условиях коронавирусных ограничений она заработала в мировом прокате 472 миллиона долларов, превзойдя результат «Плохих парней навсегда» (425 миллионов), пишет RT.

«Восемь сотен», бесспорно, один из самых амбициозных китайских проектов. Режиссер Гуань Ху разрабатывал идею картины последние 10 лет. Это первый китайский фильм, который полностью снят на камеры IMAX. На создание эпичной ленты ушло 80 миллионов долларов. Постановкой батальных сцен руководил Глен Босэулл («Матрица»), а над визуальными эффектами работал Тим Кросби («Великий Гэтсби»).

Недавно в российском прокате успешно стартовала картина «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли. За пять дней проката фильм посмотрели почти 400 тысяч зрителей.