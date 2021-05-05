Минприроды предложило создать систему мониторинга многолетней мерзлоты в РФ

Москва, 5 мая. Законопроект о создании системы мониторинга многолетней мерзлоты в России на базе Росгидромета представлен для общественного обсуждения, сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

В министерстве предлагают создать госсистему мониторинга многолетнемерзлых грунтов, однако для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона. Речь идет о законе «Об охране окружающей среды» и «О гидрометеорологической службе».

«Законопроект, вносящий изменения, разработан и опубликован для общественного обсуждения», — пояснили ТАСС в пресс-службе.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов считает, что такая система позволит предупреждать экологические катастрофы, включая аварии на промышленных объектах. Создавать ее планируют в два этапа: период с 2022 по 2024 год посвятить выработке методов и технологии мониторинга, а затем года приступить к непосредственному формированию.