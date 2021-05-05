Экс-вратаря сборной Германии выгнали из «Герты» за расистское сообщение

Берлин, 5 мая. Известный экс-вратарь Йенс Леманн покинул совет директоров футбольного клуба «Герта» после расистского скандала. Бывшего стража ворот сборной Германии уволили, несмотря на принесенные извинения.



Леманн во время просмотра футбольного матча остался недоволен работой темнокожего комментатора Денниса Аого, с которым когда-то играл за одну команду. Йенс назвал своего экс-коллегу «черным, нанятым по квоте», но в результате ошибки отправил это сообщение самому Аого. Тот немедленно опубликовал сообщение в Instagram, что привело к громкому скандалу.



Ранее стало известно, что матчи 29-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в ВОВ. 9 Мая матчи проводиться не будут.