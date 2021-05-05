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Режиссер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» раскрыл детали сделки с Netflix

Общество
Режиссер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» раскрыл детали сделки с Netflix
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»  /  Prt Scr

Москва, 5 мая. Стриминговый сервис Netflix приобрел права на прокат российского супергеройского фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». По словам режиссера Олега Трофима, сделка стала рекордной.

Картина появится в линейке Netflix Originals. Режиссер Олег Трофим не стал озвучивать цифры, но отметил, что у продюсеров «искрились глаза» от счастья. По его словам, сумма сделки оказалась рекордной для российского сегмента.

«Приятно, что в России Netflix работает, работает оперативно. У нас получилась очень приятная сделка. Сумма пока не разглашается, но она для российского сегмента, для российских картин, которые продаются на Netflix, на сегодняшний день рекордная. Приятно и классно, что фильм увидят за рубежом», — цитирует слова Трофима сайт 360tv.ru.

Картина на английском языке появится на платформе Netflix в ближайшее время и будет доступна для просмотра для зрителей со всего мира. Сюжет ленты «Майор Гром: Чумной Доктор» основан на одноименной серии комиксов Bubble Comics.

Главный герой, майор полиции Игорь Гром противостоит человеку в маске чумного доктора. Злодей устроил в городе самосуд: он убивает людей, которым с помощью денег и связей удалось избежать наказаний за преступления.

Первая российская экранизация кинокомикса сумела за короткий срок обзавестись фанбазой. Поклонники даже запустили в Сети акцию в поддержку фильма из-за низких сборов.

кино фильмы netflix майор гром
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