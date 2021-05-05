Компания Fiat опубликовала изображения будущего кроссовера

Турин, 5 мая. Автопроизводитель предложил любителям марки самим придумать название для новой модели.

Новый автомобиль будет представлен на рынке Южной Америки, проголосовать за название для него можно на бразильском сайте Fiat. Пользователи уже предлагают для машины имена Tuo, Domo или Pulse.

О новом кроссовере Fiat известно немного. Он будет построен на модульной платформе MLA, которая должна обеспечить улучшенные динамические характеристики, надежность конструкции и комфорт при езде. Автомобиль будет поставляться 1,3-литровым двигателем мощностью 110 л. с., а также литровым мотором мощностью 125 л. с. Потребители смогут выбрать между АКПП и вариатором.

Компания, для которой важно занять место на динамично растущем рынке SUV Южной Америки, возлагает на кроссовер большие надежды, а итальянские отраслевые СМИ называют автомобиль самой важной моделью Fiat на сегодняшний день.