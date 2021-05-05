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Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и укрепление рубля

Экономика
Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и укрепление рубля
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз курса рубля, цен на нефть и золото по итогам торгов на мировых биржах 5 мая. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть (сорт Brent)

Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и закрепление рубля ниже 75
Федеральное агентство новостей  / 

Аналитики обратили внимание, что цены на нефть продолжают активно расти. Американский Институт нефти опубликовал статистику о резком сокращении запасов нефти в США — при ожидании снижения на 2,2 млн баррелей прогнозируется снижение на 7,7 млн баррелей.

«На этом фоне нефть подрастает и торгуется на уровне 69-70 долларов», — отметили эксперты.

Рынок нефти игнорирует негатив, связанный с рекордным заражением коронавирусом в азиатских странах, в том числе в Индии. Позитив придает заявление Джо Байдена о планах вакцинировать 70% населения США к 4 июля.

Золото

Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и закрепление рубля ниже 75
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Накануне золото опять пыталось преодолеть отметку в 1800 долларов за унцию и доходило до 1799, однако вечером вышли комментарии бывшей главы ФРС Джанет Йеллен о необходимости повышать процентные ставки. По ее словам, это позволит избежать перегрева экономики, связанного с планами администрации Байдена выделить 4 трлн долларов на поддержку экономики и развитие инфраструктуры.

На фоне заявления Йеллен доллар резко вырос, а золото стало снижаться. Несмотря на то, что Йеллен потом взяла свои слова обратно и заявила, что не вмешивается в политику ФРС, рынки все равно услышали ее предупреждение. По индексу DXY доллар весь апрель снижался, а в начале мая приостановил снижение, теперь активно растет по отношению к евро.

«На этом фоне золоту расти тяжело, пока что рубеж в 1800 не дается. Золото остается в диапазоне 1765–1800 долларов», — отметили экономисты.

Дальнейшие колебания золота будут зависеть от входящих данных, комментариев членов ФРС и входящих данных по экономике США, добавили эксперты.

Курс рубля

Аналитики прогнозируют дальнейший рост нефти и закрепление рубля ниже 75
Федеральное агентство новостей  / 

Во вторник в течения дня рубль немного укреплялся и к вечеру закрепился на уровне 74,9-74,8 рубля за доллар. В среду утром рубль торгуется чуть ниже 75.

«Рынок замер на время праздников, поэтому рубль остается в широком диапазоне 74–76, но оставшиеся дни будет колебаться в диапазоне 74,8–75,2 рубля», — ожидают аналитики.

Эксперты напомнили, что в четверг Минфин РФ объявит параметры покупки валюты на следующие месяцы. Аналитики не исключают, что рубль может среагировать на эти данные.

Ранее ФАН сообщал, что российский рынок акций вырос вслед за подорожанием нефти. По состоянию на 10:00 по московскому времени индекс Мосбиржи вырос на 0,7% и достиг 3 602,17 пункта, а индекс РТС прибавил 0,99% — до 1517,49 пункта. 

нефть золото рубль
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