Украина вырыла на границе с Россией 400 километров противотанковых траншей

Киев, 5 мая. Украинские власти выкопали около 400 километров противотанковых рвов на границе с РФ. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Отмечается, что строительные работы велись в рамках так называемого проекта «Стена».

«За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора», — указал Дейнеко.

По его данным, на сегодняшний день Киев потратил на возведение «стены» против России 2 миллиарда гривен. При этом планируется потратить еще 338 миллионов гривен.

Сейчас данные работы завершаются в Харьковской области и продолжаются в Черниговской. В Сумской области пока ведутся только проектные замеры.

Ранее ФАН сообщал, что Верховная рада Украины в конце апреля во втором чтении приняла законопроект об упрощении продажи земли частным лицам, в том числе речь идет и иностранным гражданам.